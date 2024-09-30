В городе Хасавюрт в Дагестане горит гостиница «Киев», расположенная на улице Омар-Гаджи Шахтаманова, сообщает пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, огонь распространился на площадь 625 квадратных метров, начавшись в кафе и быстро охватив здание. Из здания самостоятельно эвакуировались восемь человек. Открытое горение удалось ликвидировать, на месте работают 42 пожарных и 11 единиц техники. Информации о пострадавших пока не поступало. Причина возгорания устанавливается.

Telegram-канал SHOT отмечает, что некоторые постояльцы в панике выпрыгивали из окон, чтобы спастись от пламени.

30 августа в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области произошел пожар в отеле «Шале» на улице Сапрыгина. Инцидент случился около 11 часов утра.

Ранее в гостинице в центре Москвы произошел пожар.