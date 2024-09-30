Православные отметят Вселенские бабьи именины

День памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии по православному календарю отмечается в понедельник, 30 сентября. Подробности о празднике сообщает РИА Новости.

«В народном календаре этот день также называют «Вселенскими бабьими именинами», — говорится в сообщении.

В старину этот праздник отмечали три дня. Незамужние девушки молились мученицам, чтобы они послали им доброго супруга, а женщины просили мира в семье, здоровья и помощи в делах для своих детей.

Как описано в житии святых, у вдовы Софии, жившей в Риме во II веке, было три дочери: Вера, Надежда и Любовь. Женщина сумела воспитать детей в любви к Богу. Девочки не отреклись от своей веры даже под пытками.

В Москве на улице Лубянке в церкви Софии Премудрости Божией хранится большая часть мощей матери трех дочерей, ставших святыми.

День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии — христианский праздник, который символизирует стойкость веры, надежду на лучшее и силу любви, проходящую через самые тяжелые испытания.

Ранее был опубликован производственный календарь и список праздничных дней.