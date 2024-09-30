Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Православные отметят Вселенские бабьи именины

В России отмечают день памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

close
РИА Новости

День памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии по православному календарю отмечается в понедельник, 30 сентября. Подробности о празднике сообщает РИА Новости.

«В народном календаре этот день также называют «Вселенскими бабьими именинами», — говорится в сообщении.

В старину этот праздник отмечали три дня. Незамужние девушки молились мученицам, чтобы они послали им доброго супруга, а женщины просили мира в семье, здоровья и помощи в делах для своих детей.

Как описано в житии святых, у вдовы Софии, жившей в Риме во II веке, было три дочери: Вера, Надежда и Любовь. Женщина сумела воспитать детей в любви к Богу. Девочки не отреклись от своей веры даже под пытками.

В Москве на улице Лубянке в церкви Софии Премудрости Божией хранится большая часть мощей матери трех дочерей, ставших святыми.

День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии — христианский праздник, который символизирует стойкость веры, надежду на лучшее и силу любви, проходящую через самые тяжелые испытания.

Ранее был опубликован производственный календарь и список праздничных дней.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами