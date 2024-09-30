В 2025 году в Москве будет сдано более 0,5 млн кв. м премиальной недвижимости

Сейчас на столичном рынке премиальной недвижимости представлены 48 проектов, жилье в которых реализуется по схеме с ДДУ (договор долевого участия). В общей сложности они состоят из 159 корпусов. Согласно данным аналитиков Группы Родина, четверть из них будет готова к заселению в течение следующего года, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании.

Активнее всего подготовка к сдаче объектов в эксплуатацию ведется на северо-западе и северо-востоке столицы. На долю этих двух локаций приходится более 60% от общего метража.

Из представленных на сегодня в продаже премиальных корпусов 62 либо уже введены в эксплуатацию, либо находятся на стадии, предполагающей оформление РВЭ (разрешение на ввод в эксплуатацию) до конца текущего года. Суммарно они включают 11,3 тыс. лотов общей площадью 0,88 млн кв. м.

Следующий пул домов премиум-класса (со сдачей в 2025 году) состоит из 38 корпусов с 6,3 тыс. квартир и 0,4 тыс. апартаментов. Благодаря этим лотам столичный показатель ввода недвижимости вырастет на 0,52 млн кв. м.

Наиболее значимым сезон-2025 будет для премиальных новостроек северо-запада Москвы. Для заселения станут доступны 40,2% (216,1 тыс. кв. м) из имеющихся к настоящему времени 537,2 тыс. кв. м площадей. На северо-востоке эта пропорция достигает 33,1% (96,0 тыс. кв. м), на юге — 30,2% (79,2 тыс. кв. м). В западной части города ввод основной массы премиального жилья запланирован до конца текущего года, а в центре — на 2026-2027 годы. Доля объектов, сдача которых должна состояться в течение 2025 года, сводится к 11,6% (59,2 тыс. кв. м) и 13,1% (65,2 тыс. кв. м) соответственно. Для северных и юго-западных новостроек сезон-2025 будет «проходным»: сдачи каких-либо корпусов не ожидается (разве что, в случае отклонения от графика).

Нужно отметить, что из тех 38 корпусов, которые будут введены в эксплуатацию на протяжении 2025 года, как минимум четыре отстают от ранее заявленных сроков сдачи на один квартал и еще столько же — на год и более.

Среди 6,7 тыс. премиальных квартир и апартаментов, заявленных к сдаче в следующем году, самую многочисленную группу образуют лоты с двумя спальнями — 37,3%. Треть всей выборки (32,7%) — это однокомнатные объекты и студии. Удельный вес трешек измеряется 22,0%. Оставшиеся 8,0% представляют собой крупногабаритную недвижимость с четырьмя — шестью спальными комнатами. По оценке специалистов Группы Родина, этого фонда хватит, чтобы обеспечить высококлассным жильем 16-17 тыс. человек. Это сопоставимо с численностью населения крупного райцентра.

Эксперты прогнозируют, что первое время после 2025 года ввод недвижимости премиум-класса сохранится на прежнем уровне. Так, в 2026-м анонсирована сдача 43 корпусов с 6,3 тыс. лотов (0,56 млн кв. м). Они представляют 12 различных проектов в 10 районах города. А вот в 2027-м результаты существенно снизятся — до 16 корпусов с 4,1 тыс. квартир и апартаментов (0,32 млн кв. м). Правда, положение может выровняться благодаря запуску нескольких среднегабаритных комплексов среднего масштаба с коротким или средним периодом реализации.

«По мере того, как строительство отдельного корпуса или всего квартала приближается к своему финалу, цены на квартиры в нем начинают расти быстрей. Найти относительно доступное предложение в домах премиум-класса, которые сдаются в 2025 году, сейчас крайне затруднительно, — констатирует совладелец и сооснователь Группы Родина Владимир Щекин. — 5,7% всех лотов в этих проектах стоят дороже 100 млн рублей. Почти у 40% квартир и апартаментов чек варьируется в пределах 50-100 млн рублей. Около половины (47,5%) объектов продаются по цене от 25 до 50 млн рублей».

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