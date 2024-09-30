Больше половины россиян не чувствуют никакого воздействия кофе

Большинство россиян (78%) любят кофе, а каждый десятый (11%) относится к нему нейтрально. Еще 5% выбирает вместо него что-то другое. Из тех, кто любит кофе, 55% пьют 1-2 чашки в день, 26% — 2-3 чашки, для 14% норма составляет 3-5 чашек. Еще 5% выпивают в день более 5 кружек тонизирующего напитка.

Это показало исследование Здоровье Mail и ВФокусе Mail к Международному дню кофе, который отмечается 1 октября. «Газета.Ru» ознакомилась с его результатами.

По словам врача-эндокринолога, диетолога Ecofamily Clinic Натальи Ковалевой, рекомендуемая норма потребления кофеина составляет около 400 мг в день. Это примерно четыре чашки эспрессо. Важно помнить, что некоторые люди могут быть чувствительны к кофеину и им следует ограничить его потребление, отметила Наталья Ковалева.

«Что касается моего мнения, я ограничиваю кофе моих пациентов до 2 чашек в день», — уточнила диетолог.

Если говорить о времени потребления напитка, 6 из 10 респондентов, 60%, готовы пить его в любое время дня. 40% делают это только утром. При этом чуть больше половины участников опроса, 55%, не чувствуют никакого воздействия от кофе. 43% замечают тонизирующий эффект, а 2% после него хочется спать.

Диетолог пояснила, что кофе содержит кофеин, который является стимулятором центральной нервной системы. Он блокирует аденозин, нейромедиатор, который вызывает сонливость, и увеличивает уровень энергии и внимания. Именно утренний прием кофе помогает проснуться и начать день активно. Вечернее употребление может нарушить цикл сна и вызывать бессонницу. Причем больше всего кофеина в продукте светлой обжарки. Далее следуют кофе средней и темной обжарки.

«Если вы хотите получить мгновенный заряд энергии, лучше всего выбрать кофе светлой обжарки», — резюмировала Наталья Ковалева.

Многие слышали, что кофе вызывает привыкание. Однако опрос показал, что зависимость от напитка ощущают далеко не все. Так, 85% респондентов чувствует себя нормально, если не выпьют чашку этого ароматного напитка. 15% без кофе испытывают стресс и не могут проснуться. 65% не считают себя зависимыми от напитка, 24% ощущают зависимость, 10% затруднились с ответом.

Также опрос показал, что 52% любят больше всего пить кофе дома. Далее следуют кофейни и улица (то есть «кофе с собой»). Оба варианта набрали по 2%. Для 44% нет разницы, где именно пить кофе.

Помимо этого, пользователей спросили об их вкусовых предпочтениях. Оказалось, 62% пьет молотый кофе. Каждый пятый (20%) — выбирает растворимый. Для 19% этот пункт не имеет значения. Интересно, что 44% добавляют в свой кофе молоко, 29% любят черный кофе, 12% не добавляют в свой напиток ничего, 12% пьют любой кофе, а еще 2% предпочитают пить напиток с лимоном.

Кроме того, оказалось, что примерно половина опрошенных (47%) никогда не пьет кофе с сахаром, 39% предпочитают пить сладкий кофе, а у 14% нет выраженных предпочтений. Еще 66% не считают марку кофе чем-то важным при выборе напитка и ориентируются больше на свой вкус. 34% считают себя кофеманами, а потому марка для них имеет значение.

Черный кофе без добавления сахара и сливок считается одним из самых низкокалорийных напитков, отмечает Наталья Ковалева. Некоторые исследования также показали, что полифенолы, содержащиеся в кофе, могут помогать сбрасывать вес. Раф кофе и подобные разновидности с обилием сливок и сахара являются высококалорийными и не подходят для диеты.

При этом кофе с молоком или сливками может стать хорошим источником белка, витаминов и минералов, особенно кальция. Также молоко, добавленное в кофе, смягчает или нейтрализует некоторые свойства напитка. Например, черный кофе стимулирует повышенное выделение соляной кислоты в желудке, поэтому он противопоказан при гастрите и других желудочных заболеваниях. Молоко нейтрализует этот эффект. Но при этом бодрящий и возбуждающий эффект у кофе с молоком ниже, чем у черного кофе.

Эндокринолог рассказала, что долгое время напиток считали вредным для здоровья, однако последние исследования доказывают обратное. Так, ученые обнаружили возможную связь между любовью к этому напитку и снижением смертности. Умеренное потребление кофе может дать некоторую защиту от болезни Паркинсона, Альцгеймера, диабета 2 типа, заболеваний печени, включая рак печени, сердечного приступа и инсульта, а также некоторых других заболеваний. А еще напиток снижает риск депрессии, улучшает память, помогает сохранить мышечную ткань и даже обладает обезболивающим эффектом.

Потенциальные риски при употреблении кофе в основном связаны с высоким содержанием кофеина в напитке, который может временно повышать артериальное давление. Однако и тут есть интересные нюансы. Исследования показывают, что у людей, регулярно пьющих кофе, риск развития гипертонии ниже. Вместе с тем важно отметить, что эти эффекты наблюдаются у здоровых людей и могут отличаться у тех, кто уже страдает от высокого давления. Поэтому людям с высоким давлением стоит употреблять кофе с осторожностью, предостерегает диетолог.

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