Число обратившихся за помощью после ДТП под Краснодаром выросло

Помощь медиков, по уточненным данным, потребовалась 29 пассажирам автобуса, попавшего в ДТП с грузовиком под Краснодаром. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МВД по Краснодарскому краю.

В ведомстве подчеркнули, что трое из обратившихся за помощью медиков — дети.

До этого сообщалось, что травмы пострадавших при лобовом столкновении фуры и автобуса под Краснодаром незначительные.

29 сентября у станицы Старокорсунская фура и автобус столкнулись лоб в лоб на местной трассе. Оба транспортных средства загорелись. Правоохранительные органы предварительно установили, что водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом. По данным Telegram-канала 112, автобус следовал по маршруту Краснодар — Ставрополь. В нем находились 49 пассажиров. Telegram-канал Baza выяснил, что в автобусе ехали болельщики ставропольского гандбольного клуба «Виктор». Сегодня у команды был матч с краснодарским СКИФом. В муниципальном центре управления Краснодара сообщили, что в автобусе пострадали 25 человек, водитель фуры не выжил.

Ранее житель Кубани рассказал, как спас пассажиров из горящего автобуса.