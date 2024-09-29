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Число обратившихся за помощью после ДТП под Краснодаром выросло

Число обратившихся за помощью после ДТП под Краснодаром возросло до 29 человек

Помощь медиков, по уточненным данным, потребовалась 29 пассажирам автобуса, попавшего в ДТП с грузовиком под Краснодаром. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МВД по Краснодарскому краю.

В ведомстве подчеркнули, что трое из обратившихся за помощью медиков — дети.

До этого сообщалось, что травмы пострадавших при лобовом столкновении фуры и автобуса под Краснодаром незначительные.

29 сентября у станицы Старокорсунская фура и автобус столкнулись лоб в лоб на местной трассе. Оба транспортных средства загорелись. Правоохранительные органы предварительно установили, что водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом. По данным Telegram-канала 112, автобус следовал по маршруту Краснодар — Ставрополь. В нем находились 49 пассажиров. Telegram-канал Baza выяснил, что в автобусе ехали болельщики ставропольского гандбольного клуба «Виктор». Сегодня у команды был матч с краснодарским СКИФом. В муниципальном центре управления Краснодара сообщили, что в автобусе пострадали 25 человек, водитель фуры не выжил.

Ранее житель Кубани рассказал, как спас пассажиров из горящего автобуса.

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