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В Крыму локализовали пожар на площади 75 га

В Крыму спасатели локализовали пожар на площади 75 гектаров

В Крыму на площади 75 гектаров загорелась сухая растительность, спасатели тушат пожар. Об этом сообщает главное управление МЧС России по республике в своем Telegram-канале.

«В 18:52 локализация ландшафтного пожара на открытой территории на площади 75 га», — сказано в сообщении.

По данным спасателей, крупное возгорание произошло в Белогорском и Советском районе полуострова. Угрозы распространения, а также пострадавших в результате пожара нет.

В середине сентября при тушении пожара в Симферопольском районе Крыма спасатели не позволили огню добраться до трех населенных пунктов. По данным ведомства, для этого к борьбе с огнем привлекли свыше 200 пожарных и 50 единиц техники, а вертолет Ми-8 сбросил 100 т воды. Забор воды осуществлялся из реки Западный Булганак. Днем 15 сентября в селе Кольчугино на полуострове загорелась сухая растительность на 15 га. Около 18:30 стало известно о том, что площадь лесного пожара в Крыму увеличилась до 23 га. Из-за труднопроходимой местности к тушению привлекли гусеничную пожарную машину.

Ранее жительница Ростова-на-Дону рассказала о панике в городе из-за пожаров.

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