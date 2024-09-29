Въездной туризм в Израиль сократился более чем в 3 раза за год войны в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости.

Это связано также с непрерывной эскалацией конфликта с движением «Хезболлах» в Ливане, убытки от этого оцениваются в $5 млрд.

В минтуризме сообщили, что с 7 октября 2023 года в Израиль въехало порядка 850 тысяч туристов.

Россия вошла в пятерку стран, откуда их прибыло больше всего. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) объясняли это сокращением количества европейских направлений.

«Израиль все-таки такое «среднее плечо» по расстоянию и хорошо известен россиянам, несмотря на разного рода вопросы обеспечения безопасности», — заявлял президент РСТ.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее Нетаньяху запретил министрам Израиля давать интервью.