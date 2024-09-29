«На обочине коровы сбитые»: жительница Ростова — о ситуации на дорогах из-за пыльной бури

В Ростовской области видимость на некоторых участках из-за пыльной бури составляет всего несколько метров, рассказала «Газете.Ru» жительница Ростова-на-Дону Вероника. По ее словам, из-за этого водители могут не успеть заметить перебегающих дорогу животных.

«Ехали несколько часов назад из села Ремонтное по трассе на Зимовники, по дороге на обочине лежали даже коровы сбитые. Видимость пять метров где-то. Конечно, непросто ехать. Мне кажется, такая буря — уже не новое в сентябре», — сказала Вероника.

Другая жительница города Мария сказала «Газете.Ru», что из-за пыльной бури невозможно долго находиться на улице и держать открытыми окна.

«Все окна пришлось закрыть, так как пыль летела в квартиру, и ее было видно на светлой плитке, лежащей на полу. Особенно остро переживают бурю люди с аллергическими заболеваниями — им тяжело дышать. Приходится не выходить на улицу, а пережидать непогоду в помещении», — пояснила девушка.

Местные жители отмечают, что нынешняя пыльная буря значительно слабее той, что приходила в регион несколько лет назад.

«Выходил сейчас на улицу покормить собаку. Воздух был какой-то тяжелый, как на горе. Помню, в поселке «Станица Кировская» в 2021 году был вообще полный хаос. Все было желтым, а телефон покрывался двухсантиметровым слоем пыли за секунды», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» житель области Владислав.

29 сентября пылевые бури накрыли сразу несколько регионов России: Ставропольский край, Республику Калмыкия, Ростовскую и Волгоградскую области.

На дорогах из-за песка нулевая видимость, а небо окрашено в рыжий цвет. Из-за непогоды на трассе Элиста — Арзгир — Минеральные Воды было ограничено движение. Ситуация также ухудшается из-за порывов сильного ветра. Госавтоинспекция МВД России просит водителей соблюдать скоростной режим.

Опасные погодные явления как минимум в шести российских регионах до этого прогнозировал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По словам метеоролога, в ближайшие дни в Ставропольском крае ожидаются усиление ветра до 25 метров в секунду и дожди. В Калмыкии, в свою очередь, будут наблюдаться пыльные бури. Специалист пояснил, что причиной их появления станут засуха и сильный ветер, скорость порывов которого также составит до 25 метров в секунду.

Ранее исследователи выяснили, что пересохшее Аральское море стало главным источником пылевых бурь в Центральной Азии.