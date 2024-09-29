Увеличилась площадь пожара на мусорном полигоне в Нижегородской области

Площадь пожара на мусорном полигоне в Нижегородской области выросла до 10 тысяч кв. м. Об этом сообщили в МЧС России.

В воскресенье неподалеку от деревни Лазорево загорелся полигон твердых бытовых отходов (ТБО). На месте работают 15 специалистов и пять единиц техники МЧС РФ.

Пресс-служба правительства Нижегородской области сообщила, что на полигоне работают силы ГУ МЧС РФ по Нижегородской области, пожарная охрана, также на месте находится глава Богородского муниципального округа Алексей Коротков и профильные специалисты регионального Минэкологии и Минлеса.

19 сентября возгорание произошло на полигоне ТБО в Белгороде. Мэр города Валентин Демидов рассказал, что огонь охватил скопившийся мусор. В ликвидации пламени принимали участие члены казачьей пожарной команды «Станица» и поисково-спасательных отрядов местного управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

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