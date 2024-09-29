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СК допросит сотрудников Военно-медицинской академии по делу о сухпайках

РИА Новости: СК допросит сотрудников академии Кирова по делу генерала Булгакова

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Следствие намерено допросить сотрудников Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова по делу генерала армии Дмитрия Булгакова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела, которые есть в распоряжении агентства.

По данным агентства, в рамках уголовного дела нужно завершить проведение ранее назначенных судебных экспертиз, а также допросы сотрудников «Военно-медицинской академии» министерства обороны России. Кроме того, необходимо установить всех соучастников преступлений, а также выполнить другие следственные и процессуальные действия, необходимость которых возникнет в ходе следствия.

Согласно материалам дела, в настоящее время устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступления. В связи с этим следствие опасается, что обвиняемые, знакомые с руководством академии, в случае освобождения смогут связаться с соучастниками «для выработки согласованной позиции с целью уклонения от уголовной ответственности».

Днем 29 сентября агентство ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела сообщало, что генерал Булгаков препятствует расследованию по делу, связанному с делом о мошенничестве.

Экс-замминистра обороны отвечал в ведомстве за материально-техническое обеспечение армии. Его арестовали в июле. В правоохранительных органах сообщали, что Булгаков лоббировал интересы «Грязинского пищевого комбината», используя служебное положение. По данным РИА Новости, под руководством генерала комбинат поставлял в войска некачественные продукты питания по завышенной стоимости: мясо говядины заменяли свининой и курятиной, а энергетическая ценность сухпайков занижалась, вследствие чего экспертиза признала их запрещенными к использованию. Подробнее о деле – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в деле о сухпайках для российских войск появилась сделка со следствием.

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