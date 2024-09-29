Пыльная буря накрыла юг России

Пылевые бури накрыли собой южные регионы России — Ставропольский край, Республику Калмыкия, Ростовскую и Волгоградскую области. Об этом сообщает URA.RU.

На дорогах из-за песка нулевая видимость, а небо окрашено в рыжий цвет. На трассе Элиста — Арзгир — Минеральные Воды было ограничено движение.

На публикуемых в социальных сетях видеокадрах на ряде дорог в регионах фиксируется нулевая видимость. Ситуация также ухудшается из-за порывов сильного ветра. Госавтоинспекция МВД России просит водителей соблюдать скоростной режим.

Американские ученые из Гарвардской школы инженерных и прикладных наук ранее обнаружили, что повышение средних температур в Арктике снижает силу пылевых бурь в Индии, на побережье Персидского залива и на большей части Ближнего Востока. По словам специалистов, быстрое потепление на Северном полюсе дестабилизирует реактивные воздушные течения, меняет траектории штормов и сам характер ветра над основными источниками пыли в Азии — Аравийским полуостровом и пустыней Тар между Индией и Пакистаном.

Ранее исследователи выяснили, что пересохшее Аральское море стало главным источником пылевых бурь в Центральной Азии.