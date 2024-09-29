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Продлено расследование по делу экс-замглавы Минобороны Булгакова

Расследование по делу экс-замглавы Минобороны Булгакова продлили до конца года

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РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Расследование по делу экс-замминистра обороны РФ генерала Дмитрия Булгакова, обвиняемого в мошенничестве, продлено до конца года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Срок предварительного следствия по уголовному делу продлевался в установленном порядке, последний раз первым заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации до 25 декабря 2024 года», — следует из материалов дела.

В воскресенье ТАСС сообщал, что Булгаков препятствует расследованию по делу, связанному с заключением контрактов на системы освещения в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Экс-замминистра обороны отвечал в ведомстве за материально-техническое обеспечение армии. Его арестовали в июле, 24 сентября ему продлили арест. В правоохранительных органах сообщали, что Булгаков лоббировал интересы «Грязинского пищевого комбината», используя служебное положение. Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает.

Ранее стало известно, от кого получал откаты Булгаков.

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