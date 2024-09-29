Пожар на мебельном комбинате в Барнауле локализовали

Пожар на мебельном заводе в Барнауле локализовали на площади 6,8 тыс. кв. м. Об этом сообщает ТАСС.

Данные подтвердил глава управления ГУ МЧС по Алтайскому краю Александр Макаров.

До этого площадь пожара в Барнауле увеличилась до 6 тысяч квадратных метров.

29 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что здание крупнейшей сибирской мебельной фабрики «Три слона» сгорело в результате пожара в столице Алтайского края Барнауле. Фабрика сотрудничает со многими иностранными компаниями и поставщиками.

По словам авторов публикации, перед пожарными была поставлена задача не допустить переброски огня на топливное хранилище, расположенное около здания.

Одновременно жители города Барнаула рассказали «Газете.Ru» о пожаре в одном из местных административных зданий.

Ранее еноты взломали вентиляцию и сбежали из антикафе в Барнауле.