Мошенники пригрозили пенсионерке статьей за помощь ВСУ и заставили продать жилье

Мошенники вынудили пенсионерку из Тверской области продать свою единственную квартиру, напугав ее статьей за помощь украинским войскам. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно новости».

Как рассказала сама пострадавшая, квартиру у нее купил депутат думы Вышневолоцкого муниципального округа Владислав Иванов — сейчас он требует у пенсионерки, чтобы она освободила жилье.

По данным «Осторожно новости», в начале сентября 76-летней Татьяне Сергеевне позвонил неизвестный и попросил номер ее СНИЛС якобы для подачи заявления на опломбировку счетчика. Позднее ей поступил еще один звонок якобы из «налоговой». Связавшиеся с женщиной люди сказали, что ее данные попали к Вооруженным силам Украины, что чревато уголовной ответственностью. Татьяна Сергеевна испугалась, и ее связали со «специалистом финансового мониторинга» Настей. Та сказала пенсионерке, что ее недвижимость и счета в опасности, поэтому нужно продать квартиру и положить все деньги на «безопасный счет». При этом все средства ей обещали вернуть.

Сразу после этого Татьяне Сергеевне позвонил мужчина, представившийся следователем, и подтвердил все слова Насти. Женщина окончательно поверила мошенникам и начала переводить им сбережения. В разговоре с пострадавшей Настя настояла на том, чтобы продажа квартиры велась именно через компанию «Лидер», владельцем которой является депутат Владислав Иванов. В тот же вечер он приехал к Татьяне Сергеевне домой, осмотрел квартиру и согласился купить ее за 800 тысяч рублей.

В офисе компании «Лидер» Иванов помогал пенсионерке оформить документы и совершить сделку по продаже. Все это время Настя также была на связи и поддерживала мошенническую легенду. Позже Иванов подарил пенсионерке календарь, из которого она узнала, что он депутат. Когда сделка была совершена, Настя пропала. Попытки найти ее не увенчались успехом. После этого пенсионерка поняла, что ее обманули и пошла в полицию.

По данным «Осторожно новости», родственники просили Иванова отменить сделку, однако он утверждал, что купил квартиру законно и потребовал освободить ее либо вернуть ему деньги. Татьяна Сергеевна при этом уверена, что депутат в сговоре с мошенниками и требует возбудить уголовное дело.

25 сентября ГУ МВД России по Воронежской области сообщало, что в Воронеже 52-летняя женщина потеряла все сбережения и единственное жилье, доверившись мошенникам. По данным ведомства, аферисты убедили россиянку, что преступники якобы оформили от ее имени доверенность на гражданина «террористического государства», а также взяли на нее кредиты.

Ранее запуганная мошенниками россиянка потеряла 1,5 млн рублей и переехала жить в отель.