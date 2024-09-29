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В Москве и Подмосковье выпал 61 процент от месячной нормы осадков

За три дня в Москве и Московской области выпал 61% от месячной нормы осадков

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Агентство «Москва»

В Москве и Московской области за три дня выпал 61% от месячной нормы осадков. Об этом сообщила в Telegram-канале московский синоптик Татьяна Позднякова.

В сообщении говорится, что за период с 27 по 29 сентября на западе Подмосковья прошли сильные дожди. В Волоколамске за пятницу выпало 20 миллиметров, за субботу — 14 миллиметров и за ночь воскресенья — еще 5 миллиметров. В сумме здесь уже выпал 61% от месячной нормы.

В столице, на метеостанции ВДНХ, дождей зафиксировали меньше. За указанный период выпало 11 миллиметров, или 17% от нормы осадков, добавила Позднякова.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что в Москве и Санкт-Петербурге сентябрь бьет рекорды. Для столицы месяц будет наиболее теплым с 1879 года, когда начали вести наблюдения.

Ранее россиян предупредили о новом сезоне аллергии, который запустят дожди.

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