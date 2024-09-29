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На Кубани мужчина взорвал возлюбленную гранатой

93.ru: житель Кропоткина гранатой подорвал машину со своей возлюбленной

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Shutterstock

В городе Кропоткине Краснодарского края местный житель взорвал гранату в автомобиле, в котором находился вместе с возлюбленной. Об этом сообщает портал 93.ru.

По словам очевидцев, инцидент произошел в ночь на 28 сентября в первом микрорайоне. Мужчина и женщина поссорились из-за того, что последняя решила расстаться со своим партнером. Тот решил подорвать гранату. И мужчина, и женщина получили травмы, несовместимые с жизнью. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как рассказали журналистам в региональной прокуратуре, мужчина был судим по тяжким уголовным статьям и провел в колонии свыше 20 лет.

В августе сообщалось о происшествии в Салехарде, где местный житель явился на прием в отдел миграции ОМВД Салехарда и угрожая предметом, похожим на гранату, потребовал сменить в паспорте место рождения.

Ранее стало известно об инциденте в Екатеринбурге, где участник СВО ворвался в салон красоты с гранатой и напал на бывшую.

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