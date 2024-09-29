Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне массово бронируют билеты в Белоруссию на Новый год

РСТ: россияне начали массово бронировать туры в Белоруссию на Новый год

close
Depositphotos

Российские туристы начали массово бронировать туры в Белоруссию на время празднования Нового года. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператора «Алеан».

По данным туроператора, спрос на гостиницы вырос на 28% на фоне 2023 года. Особо популярна путевка с 31 декабря по 2 января, которая в среднем стоит 57 тыс. рублей на двоих без учета расходов на транспорт.

До этого стало известно, что минувшим летом россияне увеличили свои траты на летний отдых внутри страны: размер среднего чека на приобретение пакетного тура по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (июнь — август) увеличился на 29,3% и составил около 78,8 тыс. рублей. Самыми дорогими оказались путевки «бархатного сезона»: средний чек в августе составил 83,3 тыс. рублей, годом ранее он был на уровне 61,7 тыс.

Ранее были названы плюсы и минусы покупки недвижимости в Таиланде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами