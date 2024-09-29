Россияне массово бронируют билеты в Белоруссию на Новый год

Российские туристы начали массово бронировать туры в Белоруссию на время празднования Нового года. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператора «Алеан».

По данным туроператора, спрос на гостиницы вырос на 28% на фоне 2023 года. Особо популярна путевка с 31 декабря по 2 января, которая в среднем стоит 57 тыс. рублей на двоих без учета расходов на транспорт.

До этого стало известно, что минувшим летом россияне увеличили свои траты на летний отдых внутри страны: размер среднего чека на приобретение пакетного тура по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (июнь — август) увеличился на 29,3% и составил около 78,8 тыс. рублей. Самыми дорогими оказались путевки «бархатного сезона»: средний чек в августе составил 83,3 тыс. рублей, годом ранее он был на уровне 61,7 тыс.

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