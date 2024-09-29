Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Следователи забрали на проверку продукцию изготовителя дихлофоса после отравления семьи

СК изъял для проверки продукцию изготовителя дихлофоса после отравления семьи

close
Shot' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал Shot

Продукцию изготовителя дихлофоса изъяли с завода для исследований после отравления семьи в Красноярском крае. Об этом сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

Представителя новосибирского производителя средств от насекомых также допросили в качестве свидетеля.

Эксперты до этого оценили вероятность версии отравления семьи дихлофосом. По словам директора Института аналитической токсикологии Сергея Ловцевича, на практике такое встречается, но в легкой и средней степени тяжести. Чтобы достичь летальной дозы, необходимо употребить достаточно много вещества — два грамма на вес ребенка. По словам эксперта, это около половины флакона дихлофоса.

21 сентября шесть членов семьи из села Красная Сопка почувствовали недомогание после ужина пельменями и курицей из местного магазина. Из всей семьи остались в живых только отец и мать — женщина на девятом месяце беременности. Утром 23 сентября пара пришла в сознание.

Ранее стало известно, что отцу отравившейся семьи может грозить тюрьма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами