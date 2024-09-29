Следователи забрали на проверку продукцию изготовителя дихлофоса после отравления семьи

Продукцию изготовителя дихлофоса изъяли с завода для исследований после отравления семьи в Красноярском крае. Об этом сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

Представителя новосибирского производителя средств от насекомых также допросили в качестве свидетеля.

Эксперты до этого оценили вероятность версии отравления семьи дихлофосом. По словам директора Института аналитической токсикологии Сергея Ловцевича, на практике такое встречается, но в легкой и средней степени тяжести. Чтобы достичь летальной дозы, необходимо употребить достаточно много вещества — два грамма на вес ребенка. По словам эксперта, это около половины флакона дихлофоса.

21 сентября шесть членов семьи из села Красная Сопка почувствовали недомогание после ужина пельменями и курицей из местного магазина. Из всей семьи остались в живых только отец и мать — женщина на девятом месяце беременности. Утром 23 сентября пара пришла в сознание.

Ранее стало известно, что отцу отравившейся семьи может грозить тюрьма.