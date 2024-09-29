Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые рассказали, какие пять продуктов опаснее сигарет

RG.ru: фастфуд наносит организму больший вред, чем сигареты

close
Freepik.com

Ученые провели исследование и пришли к выводу, что фастфуд вредит организму больше, чем сигареты. Об этом пишет RG.ru.

Специалисты провели масштабное исследование, охватившее более десяти научных работ с участием почти 10 млн человек.

По данным авторов исследования, производство гамбургеров, упакованной выпечки, чипсов, сладких хлопьев и газировки с добавками основано на большом количестве промышленных процессов. Такая еда содержит искусственные красители, эмульгаторы, ароматизаторы и почти не имеет клетчатки и витаминов.

Ученые выяснили, что «быстрая» еда может вызывать депрессию, тревожность и провоцировать сахарный диабет, проблемы с сердцем и рак. Еда из ультраобработанных продуктов в общей сложности может стать причиной развития 32 губительных для организма последствий.

Научный сотрудник Университета Дикина и ведущий автор исследования Мелисса Лейн пришла к выводу, что вышеперечисленные продукты опаснее курения.

По данным ученых, больше всего едят ультрапереработанные продукты и фастфуд в США, Великобритании, Канаде, Швеции и Австралии.

Ранее врач рассказала, в каких продуктах содержатся пустые калории.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами