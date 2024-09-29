В Госдуме рассмотрят пять законопроектов о миграционной политике

В Госдуме на следующей неделе рассмотрят пять законопроектов о миграционной политике. Об этом сообщил спикер думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

В частности, будут обсуждаться следующие инициативы: признание отягчающим наказание обстоятельством, когда преступление совершил человек, незаконно находящийся в России; причисление организации незаконной миграции к особо тяжким преступлениям; повышение ответственности за подделку, изготовление или оборот фиктивных документов и преступления, связанные с нелегальной регистрацией иностранцев; введение внесудебной блокировки интернет-ресурсов, которые предлагают незаконные услуги мигрантам; полный запрет организациям-посредникам принимать участие в приеме экзаменов у приезжих.

27 сентября Володин сообщал, что законопроекты о пресечении незаконной миграции планируют внести в Государственную думу 1 октября, а рассмотреть их могут в этом же месяце.

19 сентября газета «Ведомости» писала со ссылкой на письмо вице-премьера Татьяны Голиковой спикеру Госдумы, что депутаты попросили ускорить создание реестра контролируемых лиц для мигрантов. Отмечалось, что правительство рассмотрело обращение депутатов к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, касающееся миграционной политики. Речь идет о законодательном механизме принудительного выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих законных оснований для пребывания в России.

Ранее в Минпросвещения рекомендовали ограничить число детей-мигрантов в школах.