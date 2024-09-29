В Тюмени мужчина напал на пенсионерку в магазине

В Тюмени мужчина напал на 52-летнюю женщину, которая гуляла с собакой и зашла в магазин за батарейками. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на пострадавшую.

Как рассказал пенсионерка, на магазине не было таблички, запрещающей находиться внутри с животными и продавцы сами были не против этого. В момент, когда женщина была в помещении, к кассе подошел нетрезвый мужчина с несколькими бутылками водки и втиснулся без очереди. После того как ему отказали в обслуживании, он стал кричать и возмущаться из-за того, что в магазине находится собака.

Как рассказала пострадавшая, позднее агрессивный мужчина дождался ее с псом у выхода и набросился на животное. Женщина попыталась защитить собаку и попала под руку неадеквата. В больнице у пенсионерки зафиксировали ушибы. Она написала заявление в полицию с требованием найти нападавшего.

Как пишет SHOT, пострадавшая потеряла сына, который был старшим лейтенантом и служил в зоне специальной военной операции.

22 сентября в Ульяновске неизвестный напал на продававшую цветы пенсионерку. Инцидент произошел у входа в магазин «Гулливер» на проспекте 50-летия ВЛКСМ. В 23:05 к сидевшей на табуретке женщине приблизился тучный мужчина в синих джинсах и черной футболке. Он медленно подошел к пенсионерке и трижды с силой ударил ее кулаком в лицо.

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