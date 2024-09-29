Япония передала Китаю двух стареющих гигантских панд

Япония передала Китаю двух гигантских панд Лили и Синьсинь, которые находились в стране на основании договора аренды. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В последнее время животные начали испытывать проблемы со здоровьем из-за приближающейся старости (пандам уже по 19 лет. — Прим. ред.), в частности — страдать от повышенного давления.

Они находились в Японии с 2011 года и, согласно договору, должны были оставаться в ней до 2026-го, однако японские и китайские власти совместно решили, что животным лучше вернуться на родину, прежде чем их здоровье ухудшится еще сильнее.

Попрощаться с медведями пришли около 2 тысяч японцев. Отмечается, что сами панды восприняли переезд домой спокойно и «как обычно жевали бамбук».

До этого вернуть двух панд КНР решили в Финляндии. Причиной такого решения стала совокупность многих факторов, в числе которых сокращение ежегодного числа туристов, вызванное пандемией коронавируса и ситуацией на Украине, а также значительного роста инфляции и процентных ставок.

Ранее в Госдуме рассказали, что панда Катюша через некоторое время вернется в Китай.