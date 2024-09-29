СБУ задержала одного из руководителей украинского «Энергоатома» по делу о взятке

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании одного из руководителей украинской госкомпании «Энергоатом». Об этом пишет РИА Новости.

Задержанным оказался директор по контрольно-ревизионной работе генерирующего электроэнергию предприятия, который в обмен на ускоренные выплаты по договору требовал долю в размере 15% от суммы контрактов.

По данным украинского ведомства, мужчину подозревают в вымогательстве взяток. СБУ при помощи руководства «Энергоатома» задержала его при получении взятки в размере около $2,4 тысячи.

По материалам дела, чиновник требовал «откаты» от поставщиков товаров и услуг для государственного предприятия.

До этого народного депутата Украины от партии «Слуга народа» Андрея Одарченко, обвиняемого в попытке подкупа руководства минобновления, объявили в государственный и международный розыск.

Ранее украинский депутат заявил о попытке похищения его семьи.