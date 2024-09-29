Украинские военные насильно вывозили людей из города Новогродовка, который находится в Донецкой народной республике (ДНР), на подконтрольную Киеву территорию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на жителя населенного пункта, представившегося Игорем.

По данным агентства, мужчину из города эвакуировали бойцы Вооруженных сил РФ. Российские солдаты из группировки «Центр» взяли Новогродовку под свой контроль 8 сентября 2024 года.

Как рассказал Игорь, поддерживающие украинское правительство люди покинули населенный пункт задолго до начала здесь активных боевых действий. В связи с этим в городе остались только граждане, которые не хотели оставлять свои дома и пытались всеми способами избежать принудительной эвакуации.

«Местные власти ездили, искали по подвалам людей, которые не хотят эвакуироваться на сторону Украины, предпочитая остаться в родном городе», — вспомнил мужчина.

Он добавил, что в некоторых случаях украинское руководство использовало детей, чтобы заставить граждан уехать из Новогродовки. Чиновники забирали несовершеннолетних и перевозили их на подконтрольную Киеву территорию, из-за чего матери были вынуждены ехать за ними. Отцы, в свою очередь, оставались в населенном пункте, уточнил житель.

Игорь подчеркнул, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пытались вывезти и его семью. Чтобы избежать эвакуации, мужчине пришлось сослаться на то, что пока в Новогродовке «тихо и спокойно». Резкий отказ от выезда из города был бы ошибкой, резюмировал он.

Ранее российские разведчики рассказали подробности о боях за Новогродовку.