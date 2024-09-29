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На Кубани подавленный БПЛА взорвался после падения

Губернатор Кубани Кондратьев сообщил о подавленном дроне ВСУ

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Reuters

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в Telegram-канале о подавленном БПЛА.

По его словам, целью дрона ВСУ были гражданские объекты региона.

«В селе Шабельское Щербиновского района подавленный силами РЭБ беспилотник при падении врезался в дерево и взорвался», — сообщил Кондратьев .

Он добавил, что взрывной волной выбило двери и окна у дома поблизости, а осколками была повреждена машина.

«Семье, проживающей в доме, помогли на время переехать к родственникам», — отметил чиновник.

Предыдущая крупная атака на область произошла 21 сентября. В Тихорецком районе были подавлены два украинских дрона. Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на склад с взрывоопасными предметами. Началась их детонация. Власти приняли решение эвакуировать местных жителей. В Тихорецке был организован пункт временного размещения. Кроме того, в городе ограничивали движение по железной дороге, а оперштаб вводил запрет на ведение полевых работ в радиусе 10 км от детонировавшего склада.

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