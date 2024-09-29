Для локализации лесного пожара в Тамбовской области задействуют вертолет

Продолжается тушение пожара в лесном массиве у поселка Тригуляй в Тамбовской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале.

«Жителям Тамбовской области ничего не угрожает. Сил и средств для проведения дальнейших работ достаточно», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время проводится регулярный осмотр места пожара. В течение ночного времени будет осуществляться постоянное дежурство.

Со ссылкой на министерство юстиции и региональной безопасности области сообщается, что утром для контроля локализации пожара будет направлен вертолет. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

Также источник сообщил, что пожар тушили около 200 человек, было использовано 20 автоцистерн воды. На месте происшествия работали 12 автомобилей УАЗ, бульдозер и девять единиц специализированной техники.

О другом лесном пожаре, который произошел в Самарской области, сообщило региональное управление МЧС. По данным ведомства, в результате возгорания в Сызранском районе никто не пострадал. Тушением огня занимаются 78 человек и 29 единиц техники.

Ранее депутат назвала главную причину лесных пожаров в России.