Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Для локализации лесного пожара в Тамбовской области задействуют вертолет

Вертолет будет задействован для локализации лесного пожара в Тамбовской области

close
ФБУ «Авиалесоохрана»/РИА «Новости»

Продолжается тушение пожара в лесном массиве у поселка Тригуляй в Тамбовской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале.

«Жителям Тамбовской области ничего не угрожает. Сил и средств для проведения дальнейших работ достаточно», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время проводится регулярный осмотр места пожара. В течение ночного времени будет осуществляться постоянное дежурство.

Со ссылкой на министерство юстиции и региональной безопасности области сообщается, что утром для контроля локализации пожара будет направлен вертолет. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

Также источник сообщил, что пожар тушили около 200 человек, было использовано 20 автоцистерн воды. На месте происшествия работали 12 автомобилей УАЗ, бульдозер и девять единиц специализированной техники.

О другом лесном пожаре, который произошел в Самарской области, сообщило региональное управление МЧС. По данным ведомства, в результате возгорания в Сызранском районе никто не пострадал. Тушением огня занимаются 78 человек и 29 единиц техники.

Ранее депутат назвала главную причину лесных пожаров в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами