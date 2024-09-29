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Самолет экстренно сел в Ульяновске из-за смерти пассажира

«112»: самолет экстренно приземлился в Ульяновске из-за смерти пассажира

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Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Пассажирский самолет российской авиакомпании совершил экстренную посадку в Ульяновске из-за смерти пассажира на борту. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, мужчине стало плохо еще в аэропорту Внуково, где ему оказали медицинскую помощь. Несмотря на это, он решил продолжить полет вместе с родственниками. Во время рейса его состояние ухудшилось, были зафиксированы симптомы сердечного приступа.

«44-летнему Одилжону Т. стало плохо еще во Внуково. Ему оказали помощь и мужчина решил лететь. С ним на борт поднялась сноха и внук», — пишет 112.

Экипаж и пассажиры пытались оказать помощь, но по прибытии в Ульяновск врачи констатировали смерть мужчины. По факту его смерти организована проверка. После этого самолет продолжил полет по маршруту в Самару.

Другая трагедия произошла в мае. Женщина умерла на борту самолета, который должен был вылететь из Екатеринбурга в Тбилиси. Сообщалось, что вылет рейса Red Wings WZ-1103 перед этим задержали на пять часов. Женщина прибыла на борт в инвалидном кресле. У нее были проблемы с сердцем.

Ранее пассажирка потеряла сознание на борту самолета, летевшего из Новосибирска в Кызыл.

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