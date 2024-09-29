Эксперты рассказали, как разработчики повышают вовлеченность в играх

Геймдев уже обогнал по объему капитализации индустрии кино и музыки и, по данным Exploding Topics, приковывает к экранам почти 3,5 млрд человек. Чтобы добиться такого успеха, недостаточно создавать технически продвинутые игры с захватывающим сюжетом. Разработчикам важно постоянно улучшать пользовательский опыт, обращаться к психологии и работать над тем, чтобы человек хотел возвращаться в проект. О том, как это происходит, «Газете.Ru» рассказали Анастасия Джиоева, глава департамента разработки Astrum Entertainment, и Елена Масленникова, руководитель отдела по работе с игровым сообществом Astrum Entertainment.

«Ключевая задача геймдизайнера — спроектировать игру так, чтобы она захватывала внимание игрока. В этом ему помогают различные психологические приемы. Например, эффект Зейгарника используется во многих современных играх, чтобы подтолкнуть игрока избавиться от чувства незавершенности: журналы заданий, индикаторы прогресса и прочее. Геймеру подсознательно хочется сократить длинный список квестов, играя в The Elder Scrolls 5: Skyrim. Для этого он будет выполнять даже самые скучные задачи из серии «сорвать 5 одуванчиков», повышая игровое время», — отмечают эксперты.

Механики в видеоиграх формируют экосистему и направлены на то, чтобы игрок получал удовольствие на протяжении долгого времени. Например, разработчики онлайн-шутера Warface, который в России запустился в 2013 году, формируют для игроков краткосрочные и среднесрочные цели в виде игровых циклов. Краткосрочной может выступить, например, желание получить новое оружие. Для этого используется механика Событий. Она представляет из себя трехнедельный ивент, имеющий собственное оформление, тематический контент и уникальный игровой режим, а за участие в нем игрок может получить желанное оружие.

«Соревновательность также играет важную роль. Например, в мультиплеерных шутерах разработчики часто внедряют таблицу лидеров матча, чтобы игрок стремился взобраться на первое место. Разработчики Warface относят этот прием к среднесрочной цели и развивают его в Рейтинговом Режиме. В рамках него запускается трехмесячный рейтинговый сезон, в котором игроки соревнуются с другими равными по рейтингу. Задача — доказать свои навыки и превосходство, а в случае успеха геймер переходит в более престижные Лиги. При этом, механики, описанные выше работают в связке. Игроку хочется участвовать в игровых событиях, чтобы получить больше разного оружия для более эффективной игры в Рейтинговом Режиме», — сказали специалисты.

За поддержку хороших отношений с сообществом игроков отвечают комьюнити-менеджеры. Их задачи разнообразны и делятся на работу с информационными платформами игры (сайт, социальные сети, рассылки) и работу с внеигровыми активностями. Сотрудники информируют игроков о всех изменениях, которые происходят в проекте — от обновлений до объяснения старых механик. Важно, чтобы менеджер умел понятно доносить информацию, даже если она касается сложных технических аспектов игры. Помимо этого, сотрудники отвечают за актуальность информации об игре на страницах игровых СМИ и за администрирование социальных сетей — выстраивают план публикаций и следят, чтобы общение между игроками происходило в уважительном тоне.

«Комьюнити-менеджер также занимается сбором обратной связи для понимания, с какими трудностями сталкиваются игроки, самостоятельно отвечают на вопросы, связанные с последними обновлениями и новыми механиками. Именно поэтому специалисты должны знать все тонкости игры и быть стрессоустойчивыми, так как иногда приходится работать 24/7 и давать ответ на один и тот же вопрос множество раз, оставаясь доброжелательным. Бывают и критические ситуации, например, когда после крупного обновления игроки обнаруживают баг и сообщают о нем в доступных ресурсах. В данном случае комьюнити-менеджеры проводят кризисную коммуникацию, в рамках которой оперативно выявляют причины критики и сообщают их разработчикам для дальнейшего исправления», — уточнили эксперты.

Чтобы построить экосистему, которая будет нравиться пользователям, необходимо отталкиваться от их потребностей. Разработчики собирают отзывы комьюнити, аналитические данные и экспертные мнения, чтобы понять, как они хотят развивать проект в будущем и чего не хватает игрокам сейчас. После внедрения новых механик, разработчики используют определенные метрики для оценки лояльности игроков. Они делятся на 2 типа.

«Аналитические внутриигровые: изменение активности игроков, количество сыгранных часов/сессий, retention rate (удержание), распределение ресурсов и др.

Комьюнити-метрики: NPS (индекс потребительской лояльности), отзывы в социальных сетях, отзывы блогеров, степень обсуждения фичи в комьюнити и другое», — сказали они.

По этим критериям разработчики оценивают каждое нововведение. Например, механика Событий в Warface положительно отразилась на метриках, а каждый новый ивент становится важным информационным поводом для проекта. Новая прогрессия игрока, наоборот, почти не повлияла на метрики, из-за чего была отправлена на доработку.

«Лояльность игроков — это результат работы по удовлетворению их нужд, даже тех, которые находятся лишь в подсознании геймера. В этом разработчикам помогают психологические трюки, работа с комьюнити и детальный сбор аналитики. Синергия различных инструментов позволяет поддерживать интерес игроков к проекту и позволяет им чувствовать себя причастными к его развитию. Как бы просто это ни звучало, лояльность — это знание своей целевой аудитории и умение слушать, слышать и соответствовать ее идеалам», — резюмировали специалисты.

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