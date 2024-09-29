Россиянам посоветовали добавить облепиху в свой рацион осенью

Облепиха — ягода, известная своим ярким оранжевым цветом и кисло-сладким вкусом. В ней сосредоточено множество минералов, витаминов и антиоксидантов, и они позитивно влияют на здоровье. О том, почему эту ягоду стоит добавить в свой рацион, «Газете.Ru» рассказала практикующий нутрициолог и wellness-эксперт Biogena Ирина Попкова.

«В составе облепихи присутствует огромное количество витаминов, которые обеспечивают комплексную поддержку организма. Всего 100 грамм этих ярких ягод содержат суточную норму витамина C — а также витамины А, Е, группы B и К», — объяснила эксперт.

Витамин С поддерживает иммунную систему, способствует защите от «простуды», инфекций, способствует заживлению ран.

Витамин Е — мощный антиоксидант. Он улучшает состояние кожи и волос.

Витамин A полезен для зрения, а также поддерживает здоровье кожи и слизистых оболочек.

Витамин К способствует нормальному кровообращению и поддерживает работу почек.

Витамины группы B нормализуют работу нервной системы, регулируют все виды обмена веществ, укрепляют сердечно-сосудистую систему.

Также облепиха содержит полезные микроэлементы: магний, калий, железо, фосфор, кальций и другие.

«Благодаря органическим кислотам, облепиха способствует выработке желудочного сока. Кроме того, ее масло мягко обволакивает стенки желудка и кишечника, облегчая симптомы гастрита и язвенных заболеваний», — сказала Попкова.

Облепиха богата антиоксидантами, которые защищают сосуды и сердце от повреждений и улучшают кровяное давление. В ее ягодах также содержатся жирные кислоты омега-3, они снижают уровень «плохого» холестерина в крови и препятствуют образованию атеросклеротических бляшек на стенках сосудов. Регулярное включение облепихи в свой рацион способствует улучшению кровообращения, нормализует артериальное давление и снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.

«У людей с диабетом I типа регулярное употребление облепихи и черники показало снижение уровня сахара в крови и повышение концентрации C-пептида. Это значит, что облепиха может быть хорошим компонентом питания при комплексной терапии диабета», — уточнила эксперт.

Облепиху можно добавлять в напитки, делать из нее чай, морсы, смузи, делать из нее соусы для рыбы, мяса.

«С осторожностью ягоды стоит употрбелять тем, у кого есть проблемы с работой желчного пузыря, мочекаменная болезнь, повышенная индивидуальная непереносимость этого продукта», — резюмировала нутрициолог.

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