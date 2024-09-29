Адвокат ответила, почему могут изъять паспорт в России

Изъятие паспорта гражданина Российской Федерации — это серьезная административная мера, которая применяется в строго определенных случаях, предусмотренных законодательством, рассказала «Газете.Ru» Екатерина Антонова, адвокат, председатель Коллегии адвокатов «Антонова и партнеры» Краснодарского края.

Она назвала основные причины изъятия паспорта.

«Недействительность документа, в том числе ошибки при оформлении: опечатки, неверное указание пола, даты рождения или места рождения, а также другие неточности в данных паспорта могут стать причиной его изъятия и замены на новый. А также — истечение срока действия: паспорт подлежит замене по достижении определенного возраста или в случае изменения внешности владельца, если его фотография перестала соответствовать действительности», — объяснила она.

Вторая причина — нарушение законодательства.

«Незаконное пересечение границы наиболее частая причина изъятия паспорта. Если гражданин не имеет права въезда в страну или не соблюдает правила пребывания, его паспорт может быть изъят. Наиболее распространенными причинами являются незаконное трудоустройство, превышение срока временного пребывания, нарушение правил регистрации — все это может послужить основанием для изъятия миграционной карты или паспорта», — отметила адвокат.

Паспорт лица, заключенного под стражу или осужденного к лишению свободы, временно изымается органом предварительного следствия или судом и приобщается к личному делу указанного лица. При освобождении из-под стражи или отбытии наказания в виде лишения свободы паспорт возвращается гражданину.

«Систематические нарушения миграционного законодательства, участие в массовых беспорядках или другие противоправные действия могут повлечь за собой изъятие паспорта в качестве административного наказания», — уточнила Антонова.

Но есть и другие основания для изъятия паспорта.

«Если будет установлено, что при оформлении паспорта были предоставлены ложные сведения, документ будет изъят, а виновное лицо привлечено к ответственности», — добавила специалист.

Изъятие паспорта ведет к осложнению при получении кредитов и иных финансовых услуг: банки требуют предъявления паспорта при оформлении кредитных договоров. Также, для регистрации по новому месту жительства необходимо предъявить паспорт.

«В случае если суд признает, что гражданство Российской Федерации было получено незаконным путем, паспорт будет изъят у лица, утратившего гражданство», — сказала Антонова.

Паспорт изымается Управлением по вопросам миграции МВД России, так как именно они осуществляют контроль за соблюдением миграционного законодательства и могут принимать решения об изъятии паспортов в случае нарушения миграционных правил.

Изъятие паспорта для иностранного гражданина, временно проживающего на территории Российской Федерации, является крайне серьезной мерой, несущей за собой ряд существенных ограничений и осложнений.

В случае изъятия паспорта у иностранного гражданина он не сможет свободно перемещаться по территории России и покидать ее пределы.

«Выдача нового паспорта возможна после устранения причин, послуживших основанием для его изъятия. Например, после отбытия наказания, исправления ошибок в документах или предоставления необходимых подтверждающих документов. Чтобы избежать изъятия паспорта, необходимо соблюдать законодательство Российской Федерации, своевременно менять паспорт по истечении срока его действия, бережно хранить паспорт и не передавать его посторонним лицам. В случае утраты или кражи паспорта незамедлительно обратиться в управление по вопросам миграции МВД России», — резюмировала Антонова.

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