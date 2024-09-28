Избитая пенсионерка-цветочница из Ульяновска получит 100 тыс. рублей на реабилитацию

Почетный гражданин Ульяновской области, художник Никас Сафронов пообещал передать 100 тыс. руб. бабушке-цветочнице, которую неделю назад избили во время торговли. Об этом сообщает Mash.

Художник рассказал, что его потрясло произошедшее с женщиной, поэтому он выделит деньги на ее реабилитацию. Кроме того, Сафронов собирается связаться с администрацией Ульяновска или руководством магазина, чтобы пенсионерке дали место для легальной торговли.

22 сентября женщина продавала собственноручно собранные букеты у входа в магазин «Гулливер» на проспекте 50-летия ВЛКСМ в Ульяновске. В 23:05 к ней приблизился мужчина в синих джинсах и черной футболке и с силой ударил ее кулаком в лицо. Злоумышленник не остановился и после того, как пожилая женщина закрыла лицо руками, и нанес еще два удара. По данным Baza, к поискам хулигана, помимо полиции, присоединились местные жители. 28 сентября его задержали. Мужчина объяснил свои действия словами «так получилось». На видео допроса он извинился перед пенсионеркой, заявил о раскаянье и попросил «понять его вину».

Ранее бабушка-цветочница рассказала о страхе торговать цветами там, где ее избили.