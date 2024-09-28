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«Россети» приняли участие в Молодежном дне Российской энергетической недели

«Россети» провели ряд мероприятий в честь Молодежного для на РЭН

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Россети

«Россети» провели ряд мероприятий в рамках Молодежного дня Российской энергетической недели, сообщается в Telegram-канале компании.

Центральным событием Молодежного дня стала организованная в формате игры пленарная сессия «Кто хочет стать энергетиком?», в которой приняли участие заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин, представители других госорганизаций и бизнеса.

Также в рамках Молодежного дня прошло заседание Молодежного совета «Минэнерго» России, финал всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров технических вузов, награждение победителей всероссийской олимпиады школьников группы «Россети», и конференция Молодежного сообщества.

Кроме того, руководители кадрового блока группы «Россети» приняли участие в круглом столе на тему «ТЭК для молодежи».

По словам директора по управлению персоналом и организационному развитию «Россетей» Дарьи Борисовой, в настоящее время отраслевой баланс кадров не соответствует потребностям экономки.

«Востребованные профессии не пользуются популярностью у молодежи. Объединение усилий с другими работодателями и общественными организациями для популяризации инженерных и рабочих профессий, а также тиражирование проекта группы «Россети» по вовлечению учителей физики в раннюю профориентацию – это задачи для перспективного обеспечения энергетики квалифицированными кадрами, которые мы сегодня ставим перед собой», — отметила она.

Также на форуме Дарья Борисова подписала соглашение с заместителем генерального директора по развитию российского общества «Знание» Ириной Карих, в рамках которого стороны будут развивать корпоративные образовательные программы.

Ранее Дарья Борисова в рамках сессии «10 лет Национальной системе квалификаций: итоги и перспективы для ТЭК» рассказала о том, как система квалификаций применяется в кадровой политике группы «Россети».

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