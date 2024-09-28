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Появились кадры с места взрыва на ж/д мосту в Самарской области

В сети появились фото и видео с места взрыва на ж/д мосту в Самарской области

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Телеграм-канал «Baza»

Telegram-канал Baza показал кадры с железнодорожного моста в Самарской области, где до этого произошел взрыв.

На видео с места происшествия можно увидеть поврежденную металлическую ограду вдоль железнодорожного полотна, а также трещины в асфальте между рельсами. Судя по ролику, они сами целы.

О повреждении «островков безопасности» на железнодорожном мосту в районе города Кинель стало известно около 17:30. Информации о пострадавших не поступало. На месте работают сотрудники безопасности. По данным властей, железнодорожные пути не повреждены. После произошедшего на перегоне 94 км — 103 км в Самарской области было приостановлено движение грузовых поездов «в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». На пассажирские поезда и электрички инцидент не повлиял.

Ранее в Самарской области неизвестные осуществили подрыв на переправе через реку Чапаевка.

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