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В Литве отчитались о выявлении поддерживающих Россию чиновников

TV3: в Литве увольняют госслужащих и силовиков, лояльных к России

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Литве начали увольнять «нелояльных стране» или поддерживающих Россию госслужащих. Об этом сообщает местный телеканал TV3.

Представитель департамента полиции республики отчитался, что с начала спецоперации России на Украине было выявлено девять силовиков, якобы настроенных пророссийски. Часть из них уже уволили.

Глава МВД Агне Билотайте подчеркнула, что власти страны категорически не потерпят офицеров, «демонстрирующих нелояльность».

До этого в Литве заявили о намерении запретить сотрудникам, работающим с секретной информацией, выезжать в недружественные страны. По данным министерства обороны Литвы, в список государств, куда не смогут уехать сотрудники секретных структур, войдут те же страны, въезд в которые уже запрещен военным и должностным лицам, — это Россия, Белоруссия и Китай.

Кроме того, в Министерстве финансов Литвы призвали разорвать соглашения с Россией и Белоруссией о таможенном сотрудничестве. Отмечается, что договоренности были заключены почти 20 лет назад.

Ранее стало известно, что Литва денонсирует соглашения о таможенном сотрудничестве с Россией и Белоруссией.

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