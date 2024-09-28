В Самарской области приостановили движение грузовых поездов

На перегоне в Самарской области приостановлено движение грузовых поездов, на пассажирские поезда и электрички инцидент не повлиял. Об этом сообщается в Telegram-канале Куйбышевской железной дороги.

Отмечается, что движение грузовых поездов на перегоне 94 км — 103 км приостановлено «в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».

Уточняется, что на движение пассажирских и пригородных поездов инцидент не влияет.

В правительстве Самарской области перед этим сообщили, что на железнодорожном мосту в регионе произошел взрыв — сообщение пришло на пульт диспетчера. Сообщается, что речь идет про мост в районе города Кинель. Там произошло повреждение «островков безопасности», из-за чего движение поездов на данном участке пути временно приостановлено. Информации о пострадавших нет. На месте работают сотрудники безопасности, уточнили в администрации.

Ранее в Самарской области неизвестные осуществили подрыв на переправе через реку Чапаевка.