Названо имя возможного преемника ликвидированного генсека «Хезболлы»

Глава исполнительного совета шиитского движения «Хезболла» Хашим Сафи ад-Дин может стать следующим генеральным секретарем организации после ликвидации Израилем его двоюродного брата Хасана Насраллы. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники.

Издание подчеркивает, что Сафи ад-Дин оказался одним из немногих оставшихся в живых высокопоставленных членов «Хезболлы», что делает его возможным кандидатом на роль преемника.

28 сентября Израиль сообщил, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем израильских военно-воздушных сил по подземному штабу организации на юге Бейрута. Помимо генсека движения, был ликвидирован командующий южным фронтом «Хезболлы» Али Карчи, а также другие командиры.

Израильская сторона утверждает, что за 32 года пребывания Насраллы на посту лидера «Хезболлы» он был ответственен за уничтожение многих израильских гражданских лиц и солдат, а также за планирование и осуществление тысяч терактов против Израиля.

Ранее генштаб Израиля предупредил о дальнейших операциях против «Хезболлы».