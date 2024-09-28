В Париже трое мужчин похитили 15-летнюю девочку и принуждали ее к проституции. Об этом сообщает Le Parisien.

Похищенная была найдена 26 сентября в квартире в 14-м округе французской столицы. Там ее удерживали трое злоумышленников. Как сообщается, к моменту визита правоохранителей мужчины успели скрыться через окно спальни, но вскоре были задержаны неподалеку от дома.

Незадолго до этого в полицию позвонила женщина, которая объяснила, что получила сообщение в Snapchat от своей сбежавшей племянницы. Та рассказала родственнице, что ее удерживают в квартире в Париже, и указала свое местоположение.

Подозреваемые уже находятся под стражей, ведется расследование.

Ранее за организацию проституции задержали сотрудника петербургской школы олимпийского резерва.