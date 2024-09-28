Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трое мужчин похитили 15-летнюю девочку и принуждали ее к проституции

В Париже трое мужчин похитили девочку-подростка и принуждали ее к проституции

close
Shutterstock/Tinnakorn jorruang

В Париже трое мужчин похитили 15-летнюю девочку и принуждали ее к проституции. Об этом сообщает Le Parisien.

Похищенная была найдена 26 сентября в квартире в 14-м округе французской столицы. Там ее удерживали трое злоумышленников. Как сообщается, к моменту визита правоохранителей мужчины успели скрыться через окно спальни, но вскоре были задержаны неподалеку от дома.

Незадолго до этого в полицию позвонила женщина, которая объяснила, что получила сообщение в Snapchat от своей сбежавшей племянницы. Та рассказала родственнице, что ее удерживают в квартире в Париже, и указала свое местоположение.

Подозреваемые уже находятся под стражей, ведется расследование.

Ранее за организацию проституции задержали сотрудника петербургской школы олимпийского резерва.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами