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У российского школьника взорвался вейп в руках

Mash: в Москве школьник пострадал после взрыва вейпа в руках

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Depositphotos

Вейп взорвался в руках у московского школьника, мальчик получил ожоги рук, лица и кровоподтеки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Прибор бабахнул, когда стоял на зарядке. Подросток взял его, после этого раздался «бум», — говорится в публикации.

По данным Mash, родители оперативно вызвали спецслужбы, специалисты уже едут на место.

По предварительной информации, отмечает Mash, это также может быть электронная сигарета.

В октябре в Томске эвакуировали школу из-за взорвавшегося вейпа.

В сентябре в Башкирии штрафы за курение в общественных местах решили распространить на вейпы и кальяны. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях республики намерены внести депутаты Государственного Собрания республики в сентябре.

До этого Болгария приняла поправки к закону о защите детей, которые предполагают введение запрета на продажу вейпов несовершеннолетним, а также их рекламу в средствах массовой информации.

Ранее психологи заявили о связи вейпов с наркотической зависимостью.

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