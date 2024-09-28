В Ульяновской области увеличилось число домов, пострадавших от возгорания травы

В Ульяновской области до десяти увеличилось число домов, пострадавших от возгорания травы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Ульяновской области огонь уничтожил десять домов: три жилых и семь нежилых строений на общей площади 616 кв. метров», — проинформировали в ведомстве.

В результате ЧП никто не пострадал, погорельцы разместились у родственников.

28 сентября в Ульяновской области загорелась сухая трава. По данным МЧС, пожар случился в поселке Свирино. На месте инцидента работают 35 специалистов и десять единиц техники.

Накануне в МЧС рассказали, что сотрудники экстренных служб спустя 11 дней полностью ликвидировали природный пожар на территории Луганской народной республики (ЛНР). Из заявления следует, что огонь распространился в Станично-Луганском муниципальном округе. Всего пламя уничтожило 186 построек, включая 161 жилой дом. Здания находились в населенных пунктах Песчаное, Ольховское, Валуйское и Колесниковка.

Ранее депутат назвала главную причину лесных пожаров в России.