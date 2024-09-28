В Челябинске мужчина открыл стрельбу

В Челябинске неизвестный мужчина выстрелил в припаркованные во дворе автомобили. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

«В отдел полиции «Курчатовский» поступило сообщение о повреждении стекол на двух транспортных средствах», — отметили там.

На место происшествия на северо-западе города выехали сотрудники отдела, которые опросили автовладельцев.

«Принимаются меры к возможному установлению свидетелей и очевидцев произошедшего», — отметили в ведомстве.

14 сентября сообщалось, что в Москве произошла драка со стрельбой на улице Гарибальди. Конфликт возник у ресторана между группой граждан. Во время него было применено оружие. На опубликованном ролике видно, что в конфликте участвуют семь мужчин. Они выясняют отношения на парковке у ресторана, а затем на проезжей части. При этом один из них достает пистолет и стреляет в воздух.

Ранее в Челябинске студенту откусили ухо во время драки.