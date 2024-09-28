В Самарской области горит лес на площади 23 га

В Самарской области на площади 23 га горит лес. Об этом сообщает региональный главк МЧС РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, угроза населенным пунктам отсутствует, никто не пострадал.

«В 13:33 (12.33 мск) поступило сообщение о низовом лесном пожаре в 44 квартале Рачейского лесничества в районе Смолькино в Сызранском районе. Площадь пожара составляет 23 га», — говорится в публикации.

Для тушения пожара от МЧС РФ привлекли 17 человек и четыре единицы техники.

В главке подчеркнули, что держат на контроле обстановку с пожаром.

28 сентября в Рязанской области в городе Рыбное на территории воинской части случился пожар.

До этого спасатели локализовали пожар на деревообрабатывающем предприятии в поселке Локоть Брянской области. По данным ведомства, пожар достигал максимальной площади в 2,5 тыс. квадратных метров. Горели два здания по производству поддонов, готовая продукция, пиломатериалы. На месте работают 64 специалиста и 21 единица техники.

Ранее в Подмосковье загорелся торговый центр.