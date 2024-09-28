Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кадыров опубликовал шуточное стихотворение о фейках

Кадыров опубликовал шуточное стихотворение с фейками о себе

close
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил в своем Telegram-канале стихотворение о фейках.

Оно называется «Кадыров и СМИ». В стихотворении в том числе упоминаются новости, в которых глава Чечни покупает Тайвань, делит спорную границу с Китаем, а против его внучек «объявляет запрет» ЕС.

«Чечня достигла апогея!
На Грозный рвутся с двух сторон —
Закаев с ротой польских геев
И Зеля с корпусом ворон…

А в это время на Аляске,
Где снегом все заметено,
Рамзан с оленями в упряжке
Гонял шайтанов заодно!» — заканчивается стихотворение.

В ноябре прошлого года Кадыров по случаю праздновании Всемирного дня телевидения поблагодарил журналистов за их работу. Глава Чечни призвал представителей СМИ быть на стороне соотечественников и всегда держаться истины. Он сравнил журналистов с миротворцами, которые не позволяют людям создавать фейки и обманывать свой народ.

Ранее Пескова позабавил дипфейк с его благодарностью Дурову.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами