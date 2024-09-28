Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил в своем Telegram-канале стихотворение о фейках.

Оно называется «Кадыров и СМИ». В стихотворении в том числе упоминаются новости, в которых глава Чечни покупает Тайвань, делит спорную границу с Китаем, а против его внучек «объявляет запрет» ЕС.

«Чечня достигла апогея!

На Грозный рвутся с двух сторон —

Закаев с ротой польских геев

И Зеля с корпусом ворон…

А в это время на Аляске,

Где снегом все заметено,

Рамзан с оленями в упряжке

Гонял шайтанов заодно!» — заканчивается стихотворение.

В ноябре прошлого года Кадыров по случаю праздновании Всемирного дня телевидения поблагодарил журналистов за их работу. Глава Чечни призвал представителей СМИ быть на стороне соотечественников и всегда держаться истины. Он сравнил журналистов с миротворцами, которые не позволяют людям создавать фейки и обманывать свой народ.

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