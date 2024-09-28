Кадыров опубликовал шуточное стихотворение о фейках

Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил в своем Telegram-канале стихотворение о фейках.
Оно называется «Кадыров и СМИ». В стихотворении в том числе упоминаются новости, в которых глава Чечни покупает Тайвань, делит спорную границу с Китаем, а против его внучек «объявляет запрет» ЕС.
«Чечня достигла апогея!
На Грозный рвутся с двух сторон —
Закаев с ротой польских геев
И Зеля с корпусом ворон…
А в это время на Аляске,
Где снегом все заметено,
Рамзан с оленями в упряжке
Гонял шайтанов заодно!» — заканчивается стихотворение.
В ноябре прошлого года Кадыров по случаю праздновании Всемирного дня телевидения поблагодарил журналистов за их работу. Глава Чечни призвал представителей СМИ быть на стороне соотечественников и всегда держаться истины. Он сравнил журналистов с миротворцами, которые не позволяют людям создавать фейки и обманывать свой народ.
Ранее Пескова позабавил дипфейк с его благодарностью Дурову.