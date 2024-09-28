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Ювелир заявил в полицию о краже бриллиантов и сам оказался под стражей

В Париже арестовали ювелира, который выдумал кражу бриллиантов ради страховки

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Shutterstock/EgolenaHK

Парижского ювелира задержали за инсценировку кражи бриллиантов стоимостью более €1 млн, сообщает телеканал BFMTV.

В полицию Парижа обратился владелец ювелирного магазина на площади Марше-Сент-Оноре и сообщил, что 14 сентября на него было совершено жестокое нападение. По словам мужчины, злоумышленники украли бриллианты, которые он вез на выставку изящной геммологии в Гонконге. Место происшествия не попало под видеонаблюдение, однако полицейские заметили несоответствия в показаниях ювелира и обратили внимание на то, что он решил обойтись без охраны при перевозке столь ценного груза.

Расследование показало, что это была инсценировка, организованная сообщником ювелира, дома у которого были обнаружены драгоценные камни. Подозреваемый быстро дал признательные показания, оговорив ювелира. В конце концов 29-летнего заявителя и человека, который выступил в роли вора, взяли под стражу. По данным полиции, ювелир пошел на преступление, потому что хотел получить компенсацию от своей страховой компании и перепродать бриллианты.

Ранее россиянин выдумал ограбление дома, чтобы не отдавать 950 тыс. рублей долга.

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