Пилота Nordwind оштрафовали после столкновения самолета с телетрапом

Адлерский районный суд оштрафовал пилота авиакомпании Nordwind на 100 тысяч рублей за причиненный ущерб в 80 млн рублей после столкновения с телетрапом. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что командир воздушного судна Airbus A330 4 августа 2023 года врезался в телетрап, когда борт с 268 пассажирами прибыл в Сочи рейсом N4-440 из Нижнего Новгорода. После посадки самолет зарулил и остановился на месте стоянки №32. Пилоты выключили двигатели и включили стояночный тормоз, после чего к двери лайнера выдвинулся телетрап. Несмотря на это, командир воздушного судна, не убедившись в установке тормозных колодок под колесами шасси, снял самолет со стояночного тормоза, из-за чего A330 начал двигаться вперед. Борт выкатился за пределы разметки места стоянки и столкнулся с телетрапом левым двигателем.

По данным «Авиаторщины», в результате инцидента у самолета оказались повреждены воздухозаборник, капот и обтекатель крепления гондолы двигателя — воздушное судно от полетов отстранили. Телетрап также получил повреждения.

Западное МСУТ СКР возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Пилота отправили под подписку о невыезде и арестовали его имущество в виде трех авто Mercedes-Benz общей стоимостью 10 млн рублей.

19 сентября рейс Москва — Сочи 19 сентября был задержан почти на четыре часа из-за столкновения самолета с телескопическим трапом в аэропорту Внуково.

Ранее во Внуково объявляли аварийную тревогу из-за инцидента с самолетом.