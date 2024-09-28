Житель Ульяновска трижды ударил кулаком пенсионерку, которая продавала на улице цветы

В Ульяновске продававшая цветы пенсионерка пострадала от рук неизвестного. Видео нападения было опубликовано сегодня в одном из локальных Telegram-каналов.

Бабушка продавала собственноручно собранные букеты у входа в магазин «Гулливер» на проспекте 50-летия ВЛКСМ. В какой-то момент к сидевшей на табуретке женщине приблизился тучный мужчина в синих джинсах и черной футболке. Он медленно подошел к пенсионерке и с силой ударил ее кулаком в лицо.

Злоумышленник не остановился и после того, как пожилая женщина закрыла лицо руками, и ударил ее еще дважды. По данным Baza, к поискам хулигана, которыми занимаются полицейские, присоединились местные жители. Мотивы нападавшего пока неизвестны.

Ранее в Москве мужчина в рясе и с иконой в руках пнул бабушку-цветочницу.