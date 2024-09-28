Главу «Союза Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сару Вагенкнехт «подняло на самый верх» немецкой политики волной от взрыва «Северных потоков». Такое мнение выразил обозреватель «Свободной прессы» Юрий Енцов.

По словам опрошенных Енцовым политических экспертов, внутренние проблемы в Германии и растущее недовольство правительством среди граждан могут привести к серьезным изменениям в политической ситуации в стране.

«Сара Вагенкнехт смогла добиться потрясающих успехов, таких, которых никто не демонстрировал во всем политическом спектре. Ее партии меньше года, а она уже набирает по 12% голосов избирателей», — отметил германист Тимофей Борисов.

26 сентября Сара Вагенкнехт призвала потребовать от Украины возмещение ущерба в случае, если расследование подтвердит, что за диверсией на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стоит Киев.

В тот же день в службе внешней разведки РФ заявили, что версия западных СМИ об украинском следе во взрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» не выдерживает критики. В СВР считают, что США и Великобритания развернули дезинформационную кампанию, пытаясь скрыть истинные цели диверсии, а также ее организаторов.

Ранее Германия отказалась раскрыть детали диверсии на «Северных потоках».