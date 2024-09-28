Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ заявили о взлете рейтинга партии Вагенкнехт из-за взрывов на «Северных потоках»

«СП»: рейтинг Сары Вагенкнехт вырос благодаря диверсии на «Северных потоках»

close
Reuters

Главу «Союза Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сару Вагенкнехт «подняло на самый верх» немецкой политики волной от взрыва «Северных потоков». Такое мнение выразил обозреватель «Свободной прессы» Юрий Енцов.

По словам опрошенных Енцовым политических экспертов, внутренние проблемы в Германии и растущее недовольство правительством среди граждан могут привести к серьезным изменениям в политической ситуации в стране.

«Сара Вагенкнехт смогла добиться потрясающих успехов, таких, которых никто не демонстрировал во всем политическом спектре. Ее партии меньше года, а она уже набирает по 12% голосов избирателей», — отметил германист Тимофей Борисов.

26 сентября Сара Вагенкнехт призвала потребовать от Украины возмещение ущерба в случае, если расследование подтвердит, что за диверсией на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стоит Киев.

В тот же день в службе внешней разведки РФ заявили, что версия западных СМИ об украинском следе во взрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» не выдерживает критики. В СВР считают, что США и Великобритания развернули дезинформационную кампанию, пытаясь скрыть истинные цели диверсии, а также ее организаторов.

Ранее Германия отказалась раскрыть детали диверсии на «Северных потоках».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами