В Астане произошел взрыв в «Центре плова»

В Астане произошел взрыв в кафе. Об этом сообщил портал Malim.kz.

По данным журналистов, инцидент произошел в заведении «Центр плова» на улице Балкантау. Корреспондент отметил, что несколько человек получили травмы.

Накануне на территории АЗС у махачкалинского поселка Новый Хушет произошло два хлопка с последующим возгоранием. В результате происшествия пострадали несколько десятков человек, 13 из них спасти не удалось. Следователи продолжают работать на месте ЧП, заверили в пресс-службе.

Предварительные результаты показали, что следов взрывчатых веществ на месте трагедии не обнаружено. Кроме того, изъята техническая и разрешительная документация, видеозаписи с камер наблюдения, допрашиваются очевидцы произошедшего, устанавливаются причастные лица.

Пострадавшие во время взрыва на АЗС получат денежную компенсацию — от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

Ранее власти Днепра сообщили о пожаре на промышленном объекте после удара ВС РФ.