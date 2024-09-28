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На Украине прихожанам УПЦ отказали в выделении участка под храм

Власти Кривого Рога отказали общине УПЦ в выделении участка под храм

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Власти Кривого Рога отказали прихожанам Украинской православной церкви (УПЦ) в выделении земельного участка под храм святых Константина и Елены. Об этом сообщает «Союз православных журналистов».

Секретарь городского совета Юрий Вилкул уточнил, что заявление от общины УПЦ поступило через центр административных услуг «Виза» и департамент градостроительной деятельности был обязан вынести запрос на рассмотрение сессии горсовета.

По словам чиновника, полученные документы соответствуют требованиям законодательства Украины, однако против выступила депутат Наталья Шишко, напомнившая о новом законе о запрете УПЦ в республике. В частности, она потребовала проверить общину на связь с Русской православной церковью (РПЦ).

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности УПЦ на территории страны. За принятие законопроекта проголосовали 265 парламентариев. Документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которых уличат в связи с Русской православной церковью, а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова назвала грубым нарушением прав человека запрет УПЦ на Украине.

Ранее в Киево-Печерской лавре попытались сорвать богослужение.

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