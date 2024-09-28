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Алексея Блиновского привлекли к следственным действиям по делу Пашаева

ТАСС: Блиновский участвует в следственных действиях по делу экс-адвоката Пашаева

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Телеграм-канал «Mash»

Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей Блиновский привлечен к следственным действиям в рамках уголовного дела в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева, арестованного по подозрению в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что в связи с этим Блиновский не вернулся к месту службы в зону специальной военной операции.

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержали в Москве 17 сентября 2024 года. По версии следствия, в феврале 2024 года он убедил Алексея Блиновского, мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской, что за крупное денежное вознаграждение сможет освободить супругов от уголовной ответственности по их делу.

Согласно информации Telegram-канала Mash, Пашаев предлагал заключенным, поехавшим в зону специальной военной операции, за деньги отсидеться в тылу. Супруга одного из таких бойцов рассказала, что Пашаев предлагал устроить ее мужа в полк в тылу за 1,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Пашаева заподозрили в получении госпособия за поддельное ранение.

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