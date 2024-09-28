Отказавшихся от эвакуации из-за урагана жителей США попросили написать на руках свои имена

В США людей, отказавшихся от эвакуации из-за урагана «Хелен», попросили написать на руках личные данные. Сообщение шерифа округа Тейлор на севере Флориды передает телеканал NBC.

Как рассказал журналистам шериф Уэйн Паджетт, его округ, где проживает примерно 20 тыс. человек, окажется в эпицентре надвигающегося урагана, которому присвоена самая серьезная — четвертая категория. В этом районе была объявлена обязательная эвакуация, однако почти половина населения решила остаться в своих домах.

Шериф заявил, что сейчас уже поздно пытаться уехать, поэтому жителям необходимо написать черным маркером на руке свое имя и номер социального страхования, чтобы после ненастья их можно было быстро опознать.

«Мне не хочется говорить об этом людям, но это происходит. Такого шторма в нашем округе еще не было. От ветра можно спрятаться, но от воды — нет», — заметил Паджетт.

25 сентября утром тропический шторм «Хелен» усилился до урагана. По прогнозам, ураган может стать самым мощным, которые были в США за последний год. Синоптики считают, что «Хелен» может вызвать опасные для жизни штормовые волны на большей части побережья Флориды. По данным Национальной метеорологической службы, более 40 миллионов человек во Флориде, Джорджии и Алабаме находятся под угрозой ураганов и тропических штормов.

Вдоль побережья Мексиканского залива Флориды была объявлена эвакуация, а десятки округов объявили о закрытии школ. В Центре по наблюдению за ураганами заявили, что у «Хелен» будет более широкая зона действия сильных ветров, чем у 90% других крупных ураганов. Ожидается, что скорость ветра будет достигать 200 км в час.

Ранее в американском городе полсотни человек застряли на крыше больницы из-за урагана.